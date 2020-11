Présentation

Acteurs-Clés Apoteker Arnaud Artus-Bertrand Yann Belpomme Dominique Berlan Jean-Pierre Besset Jean-Paul Bougrain-Dubourg Allain Bové José Cicolella André Cochet Yves Cohn-Bendit Daniel Desbrosses Philippe Duflot Cécile Dufumier Marc Durand Pascal Fontenoy Maud Hulot Nicolas Husting Pascal Jaccaud Thierry Jacquemart Frédéric Jadot Yannick Joly Eva Lepage Corinne Mamère Noël Nicolino Fabrice Orru Serge Pelt Jean-Marie Placé Jean-Vincent Rabhi Pierre Rivasi Michèle Robin Marie-Monique de Rugy François Séralini Gilles-Eric Testart Jacques Veillerette François Accueil-----------------------

Associations Agir pour l'Environnement ARTAC BEDE Bio Consom'Acteurs Bretagne Vivante Collectif des Faucheurs Volontaires Colibris CRIIGEN CRIIRAD CRIIREM Eau et Rivières de Bretagne Ecologie Sans Frontière Extinction Rebellion Fac Verte Fondation GoodPlanet Fondation Nicolas Hulot Foodwatch France Nature Environnement FRAPNA Générations Cobayes Générations Futures (Ex-MDRGF) Green Cross France et Territoires Greenpeace Humanité et Biodiversité Inf'OGM Intelligence Verte Kokopelli Les Amis de la Terre LPO Maud Fontenoy Fondation One Voice Rassemblement pour la planète Réseau Action Climat Réseau Cohérence Réseau Environnement Santé Réseau Semences Paysannes Réseau Sortir du Nucléaire Rés'OGM Info Robin des Toits Sciences Citoyennes Sea Shepherd France UICN (Comité Français) WWF Zero Waste France (ex-CNIID)

Partis politiques Alliance écologiste indépendante Europe Ecologie-Les Verts Le parti écologiste Génération Ecologie MEI CAP21/Le Rassemblement Citoyen

Publications et Médias Basta! EcoRev' L'âge de faire L'Ecologiste La Décroissance Reporterre Silence